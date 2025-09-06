Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam geldi Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için harç tutarı 15 bin 800,40 TL'den 31 bin 600 TL'ye, silah bulundurma vesikaları 25 bin 282,70 TL'den 50 bin 565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den bin 225 TL'ye yükseltildi.