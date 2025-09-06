Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam geldi

Bireysel silahlanmanın artmasıyla yaşanan ölümler yeni bir düzenlemeyi de beraberinde getirdi.
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarları artırıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Harç bedellerine yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı.
TAŞIMA RUHSATI HARCI 31 BİN 600 TL'YE ÇIKTI
Resmi makamlarca gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.
Böylece önceki döneme göre neredeyse iki katına çıkan harç, bireysel silah ruhsat maliyetini ciddi oranda artırdı.
BULUNDURMA RUHSATI HARCI 50 BİN LİRAYI GEÇTİ
Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 liraya çıkarıldı.
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için harç bedeli 1225 lira oldu.
BAŞLANGIÇ TARİHİ 7 EYLÜL
Karar, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.