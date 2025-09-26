Sinop'ta 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadı

Sinop'un Boyabat ilçesi, Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri.

Kentte 17 bin 484 dekar alanda ekilen çeltik hasat ediliyor.

Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, ilçede yeni sezon çeltik hasadına başlandığını söyledi.

BU YIL ÇELTİK EKİMİ İKİ HAFTA GEÇ BAŞLADI

Mevsimsel koşullar nedeniyle çeltik ekiminin iki hafta geç yapıldığını, bu nedenle hasadın da geçmiş yıllara kıyasla geç başladığını dile getiren Usta, "Bu yıl toplulaştırma çalışması devam eden 7 köyde yaklaşık 8 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılamadı. İlçemiz genelinde 25 köyde 576 çiftçi ailesi 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadı yapacak.

14 BİN TON HASAT BEKLENTİSİ VAR

Dekar başına ortalama 800 kilogram, toplamda da 14 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor." dedi.

"HASAT VERİMLİ BAŞLADI"

Bağlıca köyünde çeltik hasadı yapan Satılmış Demir de hasadın verimli başladığını ifade etti. Kurak geçen sezon nedeniyle biraz sıkıntı yaşadıklarını belirten Demir, şöyle konuştu: