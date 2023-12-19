Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor! Deniz suyu sıcaklığı düştü avcılık arttı Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta deniz suyunun soğuması başta hamsi olmak üzere tüm balık çeşitlerinde bolluğa neden oldu. Hamsinin kilosu 30 liradan satılıyor. Diğer balıklar da tezgahlarda bol bol boy gösteriyor.

AA

Karadeniz'de yağan kar, deniz suyunu soğuttu ve balıkların artmasına neden oldu.

Bölgede kar yağışıyla birlikte deniz suyundaki sıcaklığın düşmesi balık avcılığında artışa neden oldu.

Bu nedenle de Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Büyük tekneler de kıyı balıkçıları da balık bolluğundan nasibini aldı

Kentte denize açılan büyük teknelerin yanı sıra kıyı balıkçıları da barınaklara farklı türlerde avladıkları balıklarla dönüyor.

Kilogramları 30 ile 120 lira arasında

Ağlara takılan hamsi, mezgit, istavrit, levrek, tirsi, kefal ve lüfer gibi balıklar tezgahlarda kilogramı 30 ile 120 lira arasından değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

"Balık avcılığında artış var"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, hamsi başta olmak üzere balık avcılığında bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Farklı türlerde balıkların da ağlara takıldığını vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:

Deniz suyunun ısısının düşmesiyle genel anlamda avcılıkta bir artış bekliyorduk. Çok şükür yavaş yavaş onu görmeye başladık. Giderek bunun artacağını düşünüyoruz.

"Tezgahlarda her türden balık var"

Balıkçı Mert Kanal ise tezgahlarında her türden balık bulunduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

Vatandaş hangi balığı canı çekerse onu alabiliyor. Hamsinin kilogramı 30 liradan satılıyor. En ucuz şu an o. Mezgit, istavrit gibi balıklara da vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)