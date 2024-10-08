Şırnak'taki 92 köy yeni projeyle elektrik faturası ödemiyor Şırnak'ta Valilik ve İl Özel İdaresince sağlanan yatırımla 92 köy, GES sayesinde içme suyu temini için elektrik faturası ödemiyor.

AA

Şırnak'ta 92 köy, GES sayesinde içme suyu temini için elektrik faturası ödemiyor

Şırnak'ta Valilik ve İl Özel İdaresince sağlanan yatırımla kent merkezi ve 6 ilçeye bağlı 92 köyde kurulan güneş enerjisi panelleriyle vatandaşlar, elektrikte büyük tasarruf sağladı.

237 köyü olan Şırnak'ta sondaj ile içme suyu temininde gerekli elektrik enerjisinde maliyetin düşürülmesi için Valilik ve İl Özel İdaresi harekete geçti.

92 KÖYE 6 BİN 714 GÜNEŞ PANELİ

4 yıl önce hayata geçirilen güneş enerji santrali (GES) projesi ile kent merkezi ve 6 ilçeye bağlı 92 köye 6 bin 714 güneş paneli kuruldu.

İÇME SUYU TEMİNİNDEKİ ELEKTRİK BEDAVA

Güneşten günde 2,6 megavat elektrik üretilen köylerde, artık içme suyu temininde elektrik faturası ödenmiyor.

DİĞER KÖYLER DE BAŞVURDU

Güneş enerjisi sayesinde elektrik masrafından kurtulmak isteyen 111 köyden de GES kurulması için İl Özel İdaresi'ne başvuru yapıldı.

Bu kapsamda başvuruda bulunan köylerden 15'ine daha güneş paneli kurulumu sürüyor.

YÜKSEK FATURA DEVRİ BİTTİ

İdil ilçesinin Öğündük Köyü muhtarı Şemun Vergili, daha önce sondajla içme suyu temini için kullandıkları elektriğe yüksek fatura ödediklerini, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

"100-120 BİN FATURA GELİYORDU"

"Her ay yaklaşık 100-120 bin lira elektrik faturası geliyordu." diyen Vergili, GES sayesinde maddi olarak rahatladıklarını, aynı zamanda elektriğe de bağımlı olmadıklarını belirtti.

"GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SAĞLANAN SU BÜTÜN KÖYE YETİYOR"

Vergili, yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

Güneşten aldığımız enerji ile suyumuz bütün köye yetecek şekilde sağlanıyor. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Güneş enerjisi ile sağlanan su bütün köye yetiyor. Günde 150-200 ton su kapasitesine ulaşabiliyoruz. Sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar güneşten tam verim alabiliyoruz.

"ÇİFTÇİLER RAHATLADI"

Köyde yaşayan Yuhanna Töre ise daha önce elektrik kesintisi olduğunda mağduriyet yaşadıklarını anlatarak, GES sayesinde çiftçilerin rahatladığını belirtti.

Töre, köyde 80 hane bulunduğunu, herkese yetecek kadar su olduğunu dile getirerek, suyun bahçelere de yettiğini ifade etti.

DEVLETE TEŞEKKÜR

Emeği geçen bütün devlet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirten Töre, "Vatandaş olarak çok memnunuz, herkese de tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

"GES İLE RAHATLIĞA KAVUŞTUK"

Cizre ilçesinin Varlık köyü muhtarı Ramazan Bulduk ise devlete sunulan bu imkan için teşekkür ederek, GES gibi bir imkana sahip oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Daha önce elektriğin sorunlu olduğunu, zaman zaman kesintiler yaşandığını anlatan Bulduk, şöyle konuştu:

Şimdi elektrik var ya da yok bakmadan suyumuz geliyor. 60 hane, 550 nüfusumuz var. GES ile rahatlığa kavuştuk. Elektrik faturası çok geliyordu, şimdi sıfır maliyetimiz var.

"BÜYÜK KOLAYLIK"

Köyde yaşayan Tevfik Bulduk da güneş enerjisinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)