Sivas Ulaş Baharözü Barajı, tarım arazilerine can suyu olacak

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu açıkladı.
- 160 milyon lira yatırımla yapılan bu baraj, 944 bin metreküp kapasite ile 2 bin 450 dekar araziye su sağlayacak.
- Baraj, bölgedeki tarım arazilerine can suyu olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.
- "160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak"
Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.
YATIRIM DEĞERİ: 160 MİLYON LİRA
Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivasımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun.