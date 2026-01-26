Sivas Ulaş Baharözü Barajı, tarım arazilerine can suyu olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

- "160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

YATIRIM DEĞERİ: 160 MİLYON LİRA

Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: