Sivas Ulaş Baharözü Barajı, tarım arazilerine can suyu olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi. Barajın, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacağı aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 08:55
Sivas Ulaş Baharözü Barajı, tarım arazilerine can suyu olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

YATIRIM DEĞERİ: 160 MİLYON LİRA

Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivasımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun.

