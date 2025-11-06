Sivas'ta 13,2 ton altın rezervi bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu'nun bereketi toprağı ve suyunu aşarak enerji kaynakları ve kıymetli madenlerine kadar uzandı.

Devlet Arşivlerinden gün yüzüne çıkan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan belgelere göre Musul petrollerinin ilk başladığı yerin Erzurum'a dayandığı ortaya konuldu.

Ereğli Demir ve Çelik'ten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada da Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen maden arama çalışmalarında 424 bin ons yani 13,2 ton altın rezervinin tespit edildiği bildirildi.

Erdemir'in bağlı ortaklığı çelik üreticisi Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) KAP'a açıklama yaptı.

13,2 TON ALTIN CEVHERİ TESPİT EDİLDİ

Erdemir, bağlı ortaklığı Ermaden'in söz konusu sahada yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda, sahada, ton başına ortalama 0,89 gram altın içeriğine sahip yaklaşık 14,9 milyon ton cevher bulunuyor.

TAHMİNİ DEĞER 1,7 MİLYAR DOLAR

Türkiye'de keşfedilen altının tahmini değerinin 1,7 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

"MÜMKÜN KAYNAK" DÜZEYİNDE RAPORLANDI

KAP'da yapılan bilgilendirmede, söz konusu kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde raporlandığı belirtildi.

"SİVAS’TA 424 BİN ONS MÜMKÜN KAYNAK TESPİT ETTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, çelik sektöründeki güçlerini madencilik alanında stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürdüklerini belirtti.

Yalçıntaş, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

Erdemir’in yürüttüğü altın arama çalışmalarında Sivas’ta 424 bin ons mümkün kaynak tespit ettik. Bu keşif, ülkemizin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırma hedefimizin güçlü bir adımı. Ekonomide bayrak olmaya, ülkemizin geleceğini güçlendirmeye devam ediyoruz.

GELECEK YIL REZERV HEDEFİ

Hedeflerine doğru ilk adımı gerçekleştirdiklerine değinen Yalçıntaş, şunları kaydetti:

Gelecek yıl ikinci çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuzla ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız, çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz.

SONDAJ VE ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi.

Toplam 360 adet karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet "ateş analizi" sonucu elde edildi.

Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.

YENİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor.

Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda, kaynak sınıflandırmasının güncellenmesine ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.