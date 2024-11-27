Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejileri düzenlendi

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Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulu'nun çalışma esasları belirlendi.

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MERKEZ GÜVENLİK KURULU, YILDA İKİ KEZ TOPLANACAK

Buna göre; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulan Merkez Güvenlik Kurulu, yılda iki defa toplantı yapacak.

Kurul, iki ayda bir veya gerekli hallerde toplanıyordu.

KOMİSYONUN SEKRETERYASI DEVREDİLDİ

Kurulun ve hava meydanlarında oluşturulan Güvenlik Komisyonu'nun sekretaryası, Göç İdaresi Başkanlığı'nca yürütülecek.

DENİZCİLİK YÖNETMELİK KAPSAMINA ALINDI

Denizcilik konularının da Kurul gündemine gelecek olması nedeniyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) referansları, yönetmelik kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, sivil havacılık başta olmak üzere, tüm ulaşım modlarına yönelik genel güvenlik stratejisinin belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve uygulanmasının takip edilmesi için oluşturulan yapının güçlendirilmesi ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi sağlandı.