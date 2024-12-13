Soğuk havalar alışveriş sepetine yansıdı

AA

Koronavirüs salgının ardından artan internetten alışveriş alışkanlıkları mevsim dönüşlerinde kendisine yeni yol buluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte tüketicilerin kışlık ürünlere talebi artıyor.

Kışlık ürün ve kayak malzemeleri satışında en çok alışveriş yapılan illere bakıldığında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Bursa, Antalya öne çıkıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret'e olan ilginin arttığını belirtti.

TALEBİN ARTTIĞI ÜRÜNLER

Mevsimsel olarak ürünlere talebin arttığını anlatan Çevikoğlu, "Kış koşullarının ülkemizin her bölgesinde hissedilmesiyle tüketici talebi doğal olarak özellikle kış koşullarına uygun olan kaban, mont, bot, outdoor, kayak montu gibi ürünlere geliyor." dedi.

"ORTALAMA SEPET 300 TL"

Kışlık malzemelerin sepet tutarına ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, şöyle devam etti:

Kışlık malzemelerin sepet tutarını ürün bazlı olarak değerlendirdiğimizde kayak takımı hariç kışlık malzemelerin ortalama sepet büyüklüğü genel ortalama sepet büyüklüğü ile orantılı olarak 2-3 bin lira şeklinde değerlendirilebilir. Kayak malzemeleri görece diğer tatil ekipmanlarına göre daha pahalı olduğundan ürünün kalitesine göre fiyatlar oldukça farklılık gösterebiliyor. Üçlü set olarak atkı, bere, eldiven satın alımında ise ortalama sepet tutarı 300 lira.

"SOĞUK HAVALARIN ALIŞVERİŞ SEPETLERİNE YANSIDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Çevikoğlu, kasım kampanyalarının etkisiyle birlikte kasımda bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katlık artışla 500 milyar liralık toplam işlem hacminin öngörüldüğünü belirterek, "Kışlık tüm ürün gruplarının bunun içinde yüzde 10 civarında bir payının olduğu tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

"KIŞ LASTİĞİ LASTİK ZİNCİRİ"

İnsanların yoğun kar yağışı olan bölgeleri tercih etmelerinden dolayı kış lastiği, lastik zinciri gibi araçlarını yolda bırakmayacak ekipmanları satın aldığını dile getiren Çevikoğlu, şöyle konuştu: