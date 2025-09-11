Söke’nin lezzeti 'kulak çorbası' koruma altında

Coğrafi işaret alan ürünlerin o bölgeye katkısı artıyor.

Söke mutfağının geleneksel lezzetlerinden kulak çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, tescil için 13 Kasım 2024'te başvuru yaptıklarını belirtti.

"SÖKE'NİN GASTRONOMİ MİRASINA YENİ BİR DEĞER DAHA EKLENDİ"

Başvurunun kabul edildiğini ifade eden Sağel, "Böylece Söke'nin gastronomi mirasına yeni bir değer daha eklendi. İlçeye hem kültürel hem ekonomik katkı sağlayacak. Kulak çorbamız artık sadece sofralarımızda değil, resmi olarak da Söke'nin simgesi haline geldi. Nesilden nesile aktarılan bu lezzeti koruma altına aldık." dedi.

SÖKE'NİN KULAK TATLISI DA VAR

Söke’nin daha önce coğrafi işaret almış lezzetleri şöyle:

Tatlı Maya Ekmeği, Söke Peksimeti, Söke Pidesi, Söke Tahinli Pidesi, Söke Kulak Tatlısı.