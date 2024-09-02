SON DAKİKA! 2024 Ağustos ayı ihracatı açıklandı: 22,1 milyar dolar oldu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, ağustos ihracatını Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak belirtti. Buna göre, yılık ihracat yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) ile birlikte düzenlenen bir toplantı ile paylaştı.

Bolat, daha önce yaptığı açıklamalarda dış ticarette ağustos ayından ümitli olduğunu dile getirmişti.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AĞUSTOS İHRACATI"

Bakan Bolat, ağustos ihracat rakamlarını, "Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. İthalat ağustosta yıllık yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı azalma devam ediyor. Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolar oldu." diyerek açıkladı

"İHRACAT REKOR KIRDI"

Bakan Bolat sunumundaki sözlerine rekor müjdesi ile başlayarak şu ifadeleri kullandı:

Ağustos ayında da ihracatınız 9. kez rekor kırdı. İthalatımızda ve cari açıkta güçlü bİr azalış trendi devam ediyor. Bunun anlamı Türkiye için daha fazla ihracat, daha fazla döviz birikimidir. Makro ihtiyati istikrarı da güçlü bir katkı sunmuş bulunuyoruz.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü ve Türkiye ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu. Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ise ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı. Birinci çeyrekte ihracatın net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1.6 puandı, ikinci çeyrekte yüzde 2,5’lik büyüme oranına net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1.3 puan oldu

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