SON DAKİKA! Avrupa Merkez Bankası politika faizinde indirime gitti

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Son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası, refinansman faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,40'a çekti.

Buna göre ECB faizi yüzde 2,65'ten yüzde 2,40 seviyesine indirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Karar metninde sıkılaştırıcı ifadesine yer vermeyen ECB, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiğini belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ ALAN AÇMIŞTI

Euro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerine göre, şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 2,2'ye indiğini hatırlatan analistler, ECB'nin orta vadede hedeflediği yüzde 2'lik seviyeye yakın kalmayı sürdürdüğünü ve söz konusu enflasyon verilerinin daha fazla parasal gevşemeye yer açılmasında etkili olduğunu ifade ediyordu.