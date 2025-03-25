SON DAKİKA! BDDK'dan bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdı.

Buna göre Geri alımda bankaların aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.

BANKALARA AVANTAJ

Bankalara hisse geri alımında sermaye avantajı sağlandı.

BDDK kararıyla, bankaların 2025 sonuna kadar geri alım yoluyla edindikleri hisseler çekirdek sermayeden düşülmeyecek.

BDDK AÇIKLAMA YAPTI

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir.