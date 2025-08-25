SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da rekor üzerine rekor...

Son dakika haberine göre BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana yükselerek başlangıç yaptı.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.732,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

KİMYA, PETROL, PLASTİK SEKTÖRLERİ YÜKSELDİ

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,33 ile kimya, petrol, plastik oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI YAPMIŞTI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamlanmıştı. Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi, 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 30'DA DA REKOR KIRILDI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 12.708,00 puanda işlem gördü.

FED İYİMSERLİĞİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Bu durum yurt içi piyasalar yansırken, BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

BEKLENTİLER

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.