SON DAKİKA! Evde bakım yardımı 13 bin 878 TL'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, dar gelirli hanelere yönelik evde bakım yardımı ödemesinin 2026 yılı itibariyle 13 bin 878 TL'ye yükseldiği duyuruldu.

Bu yardım tutarı 2025 yılı Temmuz döneminde 11 bin 702 TL olarak uygulanıyordu.

Memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen sosyal destek ödemeleri kapsamında evde bakım yardımının yeni tutarını açıklandı.

BAKIMA MUHTAÇ BİREYLERİN AİLELERİNE VERİLİYOR

Bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerine verilen destek, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 13 bin 878 TL olarak uygulanmaya başladı.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladı.

Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı gerçekleştirildi.

Halihazırda 516 bin vatandaş, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP İMKANI

Hak sahipleri ödeme durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından takip edebiliyor.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI BULUNUYOR

Başvurularda yalnızca gelir kriteri yeterli olmuyor.

Yardımın bağlanabilmesi için bakıma ihtiyaç duyan kişi adına Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekiyor.

Raporda “tam bağımlı” ibaresinin bulunması zorunlu tutuluyor. Eski raporlarda yer alan “ağır engelli” ifadesi de aynı kapsamda değerlendiriliyor.

ÖDEME TAKVİMİ

Evde bakım yardımı ödemeleri, her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2026 yılı Şubat dönemi için güncellenen ödemelerin ayın 15’i ile 30’u arasında il bazlı olarak hesaplara yatırıldığı açıklandı.