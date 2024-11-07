SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı

Haber Merkezi
Son dakika haberine göre, küresel piyasaların beklediği haber geldi..
ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi.
Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride kalırken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyordu.
FED FAİZİ İNDİRDİ
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyurdu.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi
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