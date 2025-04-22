SON DAKİKA: IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun nisan sayısını yayımladı.

IMF, 2025 için Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltirken küresel büyüme tahminini düşürdü.

2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini daha önce yüzde 2,6 olarak öngören IMF, bu oranı yüzde 2,7’ye çıkardı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2025 BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini değiştirilmedi.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ 2,6'DAN 2,7'YE ÇIKTI

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

ENFLASYON TAHMİNİ

IMF son raporunda Türkiye'nin 2025 enflasyon beklentisini ise yüzde 35,9 olarak açıkladı.

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ

2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi.

CARİ AÇIĞININ GSYH'YE ORANI TAHMİNİ

Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1,2 olarak belirtildi.

IMF, TİCARET GERİLİMLERİ NEDENİYLE KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

IMF, ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'e düşürdü.

Raporda, önceki yıllarda yaşanan eşi benzeri görüşmemiş bir dizi şokun ardından küresel ekonomik büyümenin geçen yıl boyunca istikrarlı ancak beklentilerin altında seyrettiği ve bu yıl da bu durumun sürmesi öngörülürken dünya genelinde hükümetlerin politika önceliklerinin yeniden düzenlenmesiyle manzaranın değiştiği aktarıldı.

ABD TARİFELERİ RAPORUN SEYRİNİ ETKİLEDİ

ABD tarafından açıklanan ve uygulamaya konulan bir dizi yeni tarife ile ticaret ortaklarının misillemeleri nedeniyle yürürlükteki tarife oranlarının son yüzyılda görülmeyen seviyelere ulaştığı belirtilen raporda, bu durumun büyüme üzerinde büyük bir olumsuz şok etkisi yarattığı kaydedildi.

Raporda, "Ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliğinin son derece yüksek seviyelere ulaşmasının küresel ekonomik faaliyet üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KÜRESEL EKONOMİNİN DAHA DÜŞÜK HIZDA BÜYÜMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fon'un ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesi öngörülmüştü.

Raporda, söz konusu büyüme oranlarının tarihsel ortalama olan yüzde 3,7'nin oldukça altında olduğu kaydedildi.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yıl yüzde 1,5 olmasının beklendiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme hızının bu yıl yüzde 3,7 ve gelecek yıl yüzde 3,9 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, küresel manşet enflasyonun ise ocak ayındaki beklentilere kıyasla biraz daha yavaş bir hızda gerileyerek 2025'te yüzde 4,3, 2026'da ise yüzde 3,6 olmasının beklendiği belirtildi.

Yoğunlaşan aşağı yönlü risklerin küresel ekonomik görünüme hakim olduğu aktarılan raporda, ticaret savaşının tırmanmasının ve ticaret politikası belirsizliğinin daha da artmasının kısa ve uzun vadeli büyümeyi daha da azaltabileceği ifade edildi.

MEVCUT TARİFE ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEBİLİR

Raporda, mevcut tarife oranlarının düşürülmesi ve ticaret politikalarında netlik ve istikrar sağlayacak yeni anlaşmalar yapılmasının ise küresel büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi.

ABD'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e düşürüldüğü kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye indirildiği aktarıldı.

Raporda, ABD'de ekonomisinin büyüme hızında yapılan aşağı yönlü revizyonun artan politika belirsizliği, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep ivmesinin etkili olduğu kaydedildi.

AB EKONOMİLERİ TAHMİNLERİNDE İNİŞ

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'den yüzde 0'a ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildiği aktarıldı.

JAPONYA EKONOMİSİ BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi.

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4'e ve gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e çekildiği kaydedildi.

HİNDİSTAN'IN PUANI DA AZALDI

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e indirildiği aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü belirtildi.