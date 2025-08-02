SON DAKİKA! Kamu işçilerinin zam pazarlığında imzalar bugün atılacak

600 bine yakın kamu işçisine yönelik zam pazarlığında sona gelindi.

Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı.

Son dakika haberine göre, tarafların, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenecek toplantıda anlaşmaya varması bekleniyor.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) bugün bir araya gelecek.

Elde edilecek kazanımlar, işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayacak.

SON TEKLİF

Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde hükümetin son teklifi şöyle olmuştu:

İlk altı ay için yüzde 24,

İkinci altı ay için yüzde 11,

Üçüncü altı ay için yüzde 10,

Dördüncü altı ay için de yüzde 6.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır.

Kamu Çerçeve Protokolü'nde imza töreninin bugün saat 11.30 yapılması bekleniyor.