Son dakika! Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geçtiğimiz hafta (1 Kasım) 221 milyon dolar daha artarak 59 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıktı.

Böylece TCMB rezervleri üst üste üçüncü haftasında da rekor kırmış oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 1 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 720 milyon dolar yükselişle 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.