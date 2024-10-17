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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı.

TCMB'nin politika faizinin oranı ile birlikte bu kez piyasaların odağında olan Banka’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni de yayınlandı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit bırakmaya karar verdi.

Merkez Bankası'nın, politika faizi kararı metninde, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır." ifadeleri dikkati çekti.

FAİZ 7’NCİ KEZ SABİT BIRAKILIYOR

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından enflasyonla mücadeleye dönük bir para politikası yürütülüyor. Buna göre de Mart 2024 tarihinden bu yana politika faizi, yüzde 50 olarak kalmaya devam etti.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK YAPTI

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

BEKLENTİ, FAİZ ORANINI SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ

Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın ardından ekim ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması yönündeydi.

Anketlerde önümüzdeki yıl sonuna kadar en az 20 tam puan indirim beklentisi de korunuyor.

PARA POLİTİKASI KARARI METNİ

Politika faiz kararı ile birlikte politika karar metni de yayınlandı. Karar metninde enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

"EYLÜL AYINDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ BİR MİKTAR YÜKSELDİ"

Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

"YURT İÇİ TALEPTE DENGELENME, AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ DÜŞÜRECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

"KURUL, ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANACAK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.



Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, TCMB'nin Ekim 2024 faiz kararını Ensonhaber'e şöyle yorumladı.

Enflasyonla 3 yıldır mücadele eden ABD ve Avrupa'da faiz oranları düşünce, Türkiye'de de Merkez Bankası faiz indirir mi diye konuşuldu. Ancak Merkez Bankası beklentilere uygun bir şekilde politika faizini 7'nci kez sabit tutarak pas geçti. Bizde enflasyon ilk kez politika faizinin altına düştü. Faiz bundan sonra 250 baz düşürülerek, yüzde 47,5'a indirilebilir. Ancak bunun için henüz erken. Enflasyon hedeflerini tutturulabilmesi için biraz daha politika faizini yüksek tutulması gerekir. Para politikasında iyi bir yol katedildi. Merkez Bankası bunu erken faiz indirerek riske atmak istemez.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz Oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

TCMB, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaçları olduğunda borç verir veya bankalar nakit fazlalarını Merkez Bankası’na yatırabilir. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir.