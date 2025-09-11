SON DAKİKA! TCMB, Eylül 2025'te faiz oranını yüzde 40,5’e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

Son dakika haberine göre, toplantının sonucunda eylül ayı "bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı" ve kararın gerekçeleri yayımlandı.

250 BAZ İNDİRİM YAPILDI

Buna göre, Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel olarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

TCMB AÇIKLAMA YAPTI: ENFLASYON YAVAŞLADI

Merkez Bankası kararın gerekçesini şöyle aktardı:

Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"OVP SÜRECE KATKI SAĞLAYACAK"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

NİHAİ HEDEF: YÜZDE 5 ENFLASYON

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararını açıklamasının ardından Ensonhaber’e piyasadaki hareketlerle ilgili bilgi verdi.

"FAİZ KARARI PİYASALARI ETKİLEMEDİ"

Candaş Atalay, Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentiler doğrultusunda geldiğini, açıklamanın ardından döviz cephesinin yatay seyrettiğini ve bu sonuçta güçlü rezervlerin, kur şoklarına dirençli olunmasının ve KKM’nin sonlandırılmasına rağmen kur atağı olmamasının payı olduğunu dile getirdi.

"FAİZ KARARI PİYASANIN BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA GELDİ"

Candaş Atalay, faizin piyasalara etkisi ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Merkez Bankası çok da sürpriz olmayan bir karar verdi. Politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Genel olarak piyasada oluşan kanı da 250-300 baz puan indirimdi. Çok fazla beklenti dışına kaçmadı.

"ŞAHİN TONLU BİR METİNLE KARŞILAŞMADIK"

Karar metnine baktığımızda da şahin tonlu sert bir Merkez Bankası ile de karşılaşmadık. Metinden ilk anladığım izlenim gıdada bir miktar risklere dikkat çekiliyor olsa da bu yıl iki faiz kararı kaldı. Yılı yüzde 35 seviyesinde bir faizle kapatacağız gibi görünüyor. Politika faizinin halen reel tarafta pozitif alanda yani enflasyonun üzerinde kalıyor olması değerli.

TCMB'NİN PİYASAYA VERDİĞİ MESAJ

Merkez Bankası’nın piyasalara verdiği mesaj, enflasyonla mücadele noktasında sıkı para politikasını sürdürme refleksini ortaya koyuyor. Bunun yansıması olarak artık yavaş yavaş faizlerin inme ivmesine girmesiyle birlikte kredi muslukları gevşetilebilirse kuşkusuz piyasaların canlanacaktır.

Atalay'a göre ayrıca altında güçlü yükselişler olmaya devam edecek. Atalay açıklamalarında altın için 2026 yılına dikkat çekti.

2025'İN FAİZ KARARLARI

23 OCAK 2025: YÜZDE 45

Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.

6 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5'e çekildi.

20 MART 2025: YÜZDE 42,5

Politika faizi, yüzde 42,5’te sabit tutuldu.

17 NİSAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, 350 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

19 HAZİRAN 2025: YÜZDE 46

Politika faizi, yüzde 46'da sabit tutuldu.

24 TEMMUZ 2025: YÜZDE 43

Politika faizi, yüzde 46’dan 300 baz puan düşürülerek yüzde 43’e indirildi.

11 EYLÜL 2025: YÜZDE 40,5

Politika faizi, yüzde 43’ten 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5’e indirildi.