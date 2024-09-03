SON DAKİKA: TÜİK, Ağustos 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. TÜİK verilerine göre enflasyon ağustosta, aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi.

Haber Merkezi

Türkiye’de tüm gözler, ağustos enflasyon verisine odaklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon verileri beklentilerin de gerisinde kalarak, düşüş trendi hedeflere paralel olarak sürdü.

BEKLENTİLER

Düzenlenen anketlerin sonucuna göre ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 2,64 artarak, yıllık yüzde 52,20'ye ineceğini bekliyordu.

AĞUSTOSTA YILLIK EN AZ ULAŞTIRMA ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ EĞİTİMDE YAŞANDI

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

AĞUSTOSTA AYLIK EN AZ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup, yüzde-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ EĞİTİMDE YAŞANDI

Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde11,34 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 50,87, AYLIK YÜZDE 2,88 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.

2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.