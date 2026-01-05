SON DAKİKA! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Ocak 2026 kira artış oranı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Böylece son dakika haberine göre kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

Aralık ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 34,88 oldu.

ÖRNEK KONUT HESAPLAMASI

20 bin liradan, 26 bin 976 liraya

25 bin liradan, 33 bin 720 liraya

30 bin liradan, 40 bin 464 liraya

35 bin liradan, 47 bin 208 liraya

40 bin liradan, 53 bin 952 liraya