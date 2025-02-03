SON DAKİKA: TÜİK, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Haber Merkezi

Piyasalar yılın ilk enflasyon verisine odaklanmıştı.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

EN AZ ULAŞTIRMA ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu.

EN FAZLA EĞİTİM ARTTI

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 42,08, AYLIK YÜZDE 5,47 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

“ARTIK ENFLASYONU DEĞİL TASARRUF ÖNLEMLERİNİ KONUŞACAĞIZ”

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber’e ocak ayı enflasyonunu yorumladı. Ocak ayında aylık enflasyondaki artışın maaşlara yapılan zamların, grip salgınının sağlık harcamalarının artırmasının etkisiyle gerçekleştiğini ve yıllık bazda ise ana eğilimin düşmeye devam ettiğini aktardı.

Ocak ayı enflasyonunu değerlendiren Gülten, Ensonhaber'e şu açıklamayı yaptı:

Geçen sene ocakta aylık enflasyon 6,73 enflasyon gelmişti. Bu kez maaşlara daha kontrollü bir zam yapıldığı için aylık enflasyon bu kadar yüksek gelmedi. Bu yıl Merkez Bankası’ndan çok Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tasarruf önlemlerine odaklanacağız. Artık enflasyonda daha kontrolü gidilecek. Enflasyonun ana eğilimi düşüyor. Daha çok Maliye politikasını adımları ile Merkez Bankası’nın destek verilmesi gerekiyor. Ocakta en çok giyim kalemine ve sağlık kalemine zam gelmiş. Eğitime yıllık bazda baktığımızda en yüksek artış görülüyor. Kira ve gda enflasyonu hala yüksek seviyesini koruyor. MEB özel okullara ve Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yönelik düzenleme yaptı, kiralarla ilgili bir düzenleme ise beklenmiyor. Enflasyonun giderek daha fazla düştüğünü de göreceğiz.

İLK TOPLANTIDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

“TCMB enflasyon hedeflerini değiştirecek mi?” sorusunu da yanıtlayan Gülten, ilk enflasyon toplantısında değişiklik beklenmediği ama beklenti aralığındaki bir rakam çekilme ihtimalinin az da olsa var olduğunu belirtti.

2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.

Enflasyon ağustosta aylık yüzde 2,47 artarak, yıllık yüzde 51,97 oldu.

Eylülde, enflasyon aylık yüzde 2,57 artarak yıllık 49,38’e geriledi.

Ekim ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarak yıllık 48,58 oldu.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24, yıllık ise yüzde 47,09 açıklandı.

Enflasyon aralık ayında aylık yüzde 1,03 ve yıllık yüzde 44,38 arttı.