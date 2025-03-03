SON DAKİKA: TÜİK, Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

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Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Bugün açıklanan şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, yatırımcıların ve piyasanın odağında bulunuyor.

Veriler, beklentilerin gerisinde gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

EN AZ GİYİM VE AYAKKABI ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu.

EN FAZLA EĞİTİM ZAMLANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 39,47, AYLIK YÜZDE 2,32 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

ENDEKSTEKİ DEĞİŞİMLER

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖNCEKİ ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 oldu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükseldi.

Mart ayına ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıktı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 oldu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e geriledi.

Enflasyon ağustosta aylık yüzde 2,47 artarak, yıllık yüzde 51,97 oldu.

Eylülde, enflasyon aylık yüzde 2,57 artarak yıllık 49,38’e geriledi.

Ekim ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarak yıllık 48,58 oldu.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24, yıllık ise yüzde 47,09 açıklandı.

Enflasyon aralık ayında aylık yüzde 1,03 ve yıllık yüzde 44,38 arttı.

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.