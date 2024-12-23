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Haber Merkezi

Milyonlar nefeslerini tuttu, asgari ücret için belirlenen rakamı bekliyor...

Gündemde uzun süredir yer alan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANACAK"

Bu hafta içinde nihai sonuca varılacağını belirten Işıkhan, şunları söyledi:

Perşembe veya cuma günü komisyonu toplayacağız. Asgari ücret bu hafta açıklanacak.



Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak.



Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.