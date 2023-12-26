Sosyal Güvenlik Kurumu'na 59 personel alınacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hasabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 13 bilişim uzmanı, 34 programcı, 12 çözümleyici sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
İstihdam arayışının duyurusunun yapıldığı paylaşımda, başvuru tarihinin 29 Aralık 2023-12 Ocak 2024 olacağı bildirildi.
Başvurular kariyer kapısından
Verilen bilgiye göre başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer kapısı üzerinden yapılacak.
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