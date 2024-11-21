S&P Global: Türk bankaları için ekonomik riskler azalıyor

Haber Merkezi

Merkezi ABD'de New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P Global Ratings, dış dengesizliklerin azalması dolayısı ile Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler gördüğünü belirtti.

S&P bugün yayınladığı notta, “Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana ve sektörel risk trendimizi durağandan pozitife revize ettik.” açıklamasında bulundu.

TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikasına değinen S&P Global, “Bu durum, kredilerde güçlü bir yavaşlama, enflasyonda düşüş, daha istikrarlı bir Türk Lirası ve Türkiye’nin dış hesaplarında yeniden dengelenme ile sonuçlanmıştır.” yorumunu yaptı.

FITCH'İN YORUMU

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları için yayınladığı görüşte; refinansman risklerinin, daha geleneksel bir makroekonomik politika seti nedeniyle azaldığını belirtmişti.

RAPORDA ÖNE ÇIKANLAR

-Dezenflasyonun kademe şekilde devam etmesini bekliyoruz.

-TCMB önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebilecek olsa da reel faiz oranlarının artık pozitif olması nedeniyle sıkı finansman koşullarının devam etmesini bekliyoruz.

-Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerinin mevcut beklentilerimizin ötesinde yavaşlaması, GSYH büyümesinin yüzde 1’in altına düşmesi ve gayrimenkul fiyatlarında keskin bir düzeltme yaşanması halinde riskler artabilir.

Buna karşılık, yetkililer enflasyonu kontrol altına alarak tek haneli rakamlara indirebilirse riskler azalabilir.

-Türk bankalarının refinansman riskleri istikrar kazandı, ancak fonlama profilleri riskli olmaya devam etmektedir.

-Türk bankaları, Eylül 2024 itibariyle yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 21’ini oluşturan kısa vadeli dış borçlara olan yüksek bağımlılıkları nedeniyle yatırımcı duyarlılığındaki ani bir değişime karşı kırılgan olmaya devam etmektedir.