S&P, Türkiye için yeni asgari ücret beklentisini açıkladı

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararın ardından değerlendirmelerde bulundu.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu bu yıl içerisinde ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak belirlendi.

Gill, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, "Ekonomi yeniden dengeleniyor. 12 aylık cari açık ağustos itibarıyla GSYH'nin yaklaşık yüzde 1'i seviyesinde." bilgisini paylaştı.Kredi notu görünümünün durağan olarak belirlendiğini anımsatan Gill, "Bunun nedeni, ileriye dönük olarak, dezenflasyon ve yeniden dengeleme programının bir sonraki aşamasının uygulanmasının muhtemelen biraz daha zorlayıcı olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Bu yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 44 olarak öngördüklerini belirten Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30. Bu açıkçası önemli bir karar çünkü yaşam maliyeti çok arttı." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Gill, Merkez Bankası oldukça muhafazakar bir faiz indirimiyle ilerleyeceğini ifade ederek, ilk faiz indirimini 2025'in ilk çeyreğinin sonunda beklediklerini açıkladı.S&P, daha önce kasımda faiz indirimi beklediğini duyurmuştu.

"TÜRKİYE'NİN NOTUNU İKİ KEZ YÜKSELTTİK"

Gill, "Sonuç olarak, bu yıl Türkiye'nin notunu iki kez yükselttik. Bu tek bir yıl için oldukça yüksek bir not artışı. Kabul etmek gerekir ki Türkiye kadar çeşitli, açık ve dirençli bir orta gelirli ekonomi için oldukça düşük bir nottan başladık ancak bu yıl iki kademe not artışı iyi haber." değerlendirmesinde bulundu.

S&P, daha önce mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.