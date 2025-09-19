SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,2924'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,3944'ten işlem görüyor.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.