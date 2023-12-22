SPK: 2023'te 54 şirket halka arz oldu SPK Başkanı Gönül, katıldığı zirvede bir konuşma gerçekleştirerek Borsa yatırımcı sayısını, halka arzla ilgili son durumu ve sağlanan fon miktarını açıkladı.

AA

İstanbul'da düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü olarak oldukça yoğun bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül, bu yıl 15 Aralık itibarıyla 54 şirketin halka arz edildiğini belirterek, şirketlerin piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladığını belirtti.

Gönül, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yönetim sürecinde şeffaflığın artırılması amacıyla dünyada kullanılan ve "stewardship" olarak bilinen sorumlu yönetim ilkelerinin fonlarda uygulanması için gerekli çalışmaların başladığını dile getirdi.

"Borsa'da yatırımcı sayısı rekor kırdı"

İstanbul'da düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan Gönül, Borsa yatırımcı sayısının, rekor kırarak 8,5 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi. Gönül ayrıca sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü olarak oldukça yoğun bir yıl geçirdiklerini söyledi.

"Her sektöre büyük bir yelpazede sermaye piyasaları içinde finans sağlamaya çalıştık"

Gönül, imalat sektöründen 19, enerji ve GYO'dan 9'ar, finansal kuruluşlardan 4, tarımdan 3, diğer sektörlerden ise 10 şirketin halka arz olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Her sektöre büyük bir yelpazede sermaye piyasaları içinde finans sağlamaya çalıştık. Bildiğiniz üzere 2022 yılında 40 ve 2021'de 52 şirket halka arz olmuştu. Bunların yanı sıra 33 şirket de bedelli sermaye artırımı yoluyla finans sağlamış oldu. 2023 yılının başından bugüne kadar borçlanma piyasasından fon tutarı yaklaşık olarak 710 milyar lira oldu. Söz konusu fonun 356,9 milyar lirası yurt içi borçlanma yoluyla, 352,9 milyar lirası yurt dışı borçlanma yoluyla sağlanmış oldu.

Gönül, kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırdıkları yatırım fonu ve yatırım ortaklığının, sermaye piyasasının gelişiminde etkin rol oynadığını bildirdi.

"Menkul yatırım fonlarının sayısı 1.423'e ulaştı"

İbrahim Ömer Gönül, 15 Aralık itibarıyla menkul yatırım fonlarının sayısının 1.423 adede, büyüklüğünün ise 1 trilyon 460 milyon liraya ulaştığını belirterek, emeklilik yatırım fonu sayısının 376'ya, büyüklüğünün de 714,8 milyar liraya yükseldiğini anlattı.

"11 ayda 212 kişiye işlem yasağı getirdik"

SPK Başkanı Gönül, halihazırda halka açık 9 menkul kıymet yatırım ortaklığının, 48 gayrimenkul yatırım ortaklığının ve 7 gelişim sermayesi yatırım ortaklığının bulunduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

2023 yılında 9 GYO, halka arz yoluyla yaklaşık 16 milyar lira fon elde etti. Sermaye piyasasına kazandırdığımız başka bir enstrümanımız ise kitle fonlama platformları. Bu kitle fonlama platformlarıyla küçük projelere halkın ortak olmasını ve bunlara finans sağlamayı hedefledik. 13 platform şu anda hayata geçmiş vaziyette ve işlem görüyor. Kurul olarak sermaye piyasaları kanalıyla şirketlere finansman imkanı sağlarken, yatırımcıların korunması da biliyorsunuz bizim öncelikli görevlerimizden bir tanesi. Bununla ilgili rakamlara baktığımızda, 2023 yılının 11 ayında 212 kişiye işlem yasağı, 90 kişiye 195 milyon lira tutarında idari para cezası verildi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Buna dünkü bültendeki rakamlar dahil değil. Biliyorsunuz orada da oldukça ciddi bir yaptırım getirdik. Bizim tedbirlerimizin yanı sıra Borsa İstanbul'u görevlendirdiğimiz tedbir yönetim sistemi kapsamında menkul kıymet bazında toplam 13, yatırımcı bazında toplam 38, volatilite bazlı tedbirler kapsamında da 699 tedbir uygulandı. Biz finansın geleceğine bakarken Sermaye Piyasası Kurulu olarak kendimizi hazırlamaya devam ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)