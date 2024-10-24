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AA

Kadın girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu amaçla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında bir protokol imzalandı.

İki kurum arasındaki "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" Kurul'un Ankara'daki yerleşkesinde imza altına alındı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, burada yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

3,7 MİLYON KADIN GİRİŞİMCİ

Finansal okuryazarlığın, sermaye piyasalarındaki hızlı gelişim ve artan yatırımcı sayısıyla çok daha önemli hale geldiğini belirten Gönül, şöyle konuştu:

Bugün sermaye piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısı 11 milyona yaklaşmıştır. Bunun yaklaşık yüzde 34'ü yani 3,7 milyonu kadın girişimcilerden ve yatırımcılardan oluşmaktadır. Borsadaki yatırımcı sayısı ise 7 milyonu geçmiş olup, bunların yüzde 35'i yani 2,5 milyonu kadın yatırımcılardan oluşmaktadır.

"FİNANSAL OKURYAZARLIK HER KESİM İÇİN ÖNEMLİ"

Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasının toplumun her kesimi için önem taşıdığını vurgulayan Gönül, şöyle konuştu:

Finansal okuryazarlık bilgi seviyesi artırıldığında toplumsal ilerlemeye en büyük katkıyı sağlayacak grup mutlaka kadınlarımızdır. Zira kadınlarımız, üretim, eğitim, hizmet, sağlık gibi pek çok sektörde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gelecek nesillerin yetiştirilmesinden aile bütçesinin yönetimine kadar pek çok önemli role sahiptir.

"GİRİŞİMCİ KADINLARIN FİNANSAL OKURYAZARLIK SEVİYESİ YÜKSELECEK"

Gönül, kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek için finansal bilgi ve farkındalığın artırılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İmzaladığımız bu protokolle kendi işini kuran veya kurmak isteyen girişimci kadınlarımızın finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bu projenin her adımını titizlikle planlayıp uygulamaya koyacağız. Temel hedefimiz, girişimci kadınlarımıza eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak, onların yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere öncülük etmelerine yardımcı olmaktır.

"ANA MİSYON KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da protokolle Türkiye'deki kadınların ve kadın girişimcilerin finansal okuryazarlığını artırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Dernek olarak ana misyonlarının kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenerek karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bezircioğlu, Türkiye'de çalışma yaşındaki kadın nüfusunun sadece yüzde 35,8'inin iş gücünde olduğuna işaret etti.

"KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 12'LERDE"

Bezircioğlu, kadın girişimci oranının yüzde 12'lere yaklaştığı bilgisini vererek, "Sadece işveren kadınları değil kendi hesabına çalışan kadınları da hesaplamaya dahil edersek bu oran yüzde 17,5 seviyesinde. Türkiye'de iki kadından birinin banka hesabı yok. Finansal kapsayıcılığın, finansa erişimin kadın girişimcilerin önünde aşmaları gereken ana sorunlardan biri olduğu hepimiz için aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ÇAPINDA KADINLARIN FİNANSAL OKURYAZARLIĞINI ARTIRMAK İÇİN SEFERBERLİK

Finansal okuryazarlık konusunda cinsiyet farkının kapatılmasının kadınların eşitliği, ekonomik güçlenme ve kapsayıcı ekonomik büyüme için şart olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, şöyle devam etti: