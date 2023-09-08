SPK onayladı: Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San kaç lot verir, ne kadar? İşte hisse fiyatı... Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı yeni halka arzlar arasında Hat-San Gemi İnşaa da yer aldı. Halka arz tarihleri ve hisse fiyatı merak edilen Hat-San, yatırımcıların gündeminde. Peki, Hat-San halka arz ne zaman? Hat-San kaç lot verir? HATSN hisse fiyatı...

ensonhaber.com Şirketlerin hisse senetlerini satışa çıkarak yatırımcılarla buluşturması, halka arz olarak biliniyor. Son zamanlarda ilgi rekoru kıran halka arzlara milyonlarca vatandaş yatırım yapıyor. Halka arz olan şirketler kervanına yenileri eklendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Hat-San halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, detayları tek tek inceliyor. Bu kapsamda Hat-San halka arz tarihleri, lot sayısı ve hisse senedi fiyatı merak ediliyor. Hat-San halka arz tarihleri 2023 Hat-San Gemi halka arz tarihinin 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak. Hat-San kaç lot verir? Hat-San Gemi’nin halka arz açıklık oranı 20%’dir. Toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacaktır. Hat-San hisse fiyatı Hat-San Gemi hissesi 22,60 TL’den halka arz olacak.

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