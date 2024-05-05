Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolarının enerjisi yenilenebilir kaynaklardan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nin doğadan aldığı enerji ile doğalgaz depoladığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye için kritik öneme sahip Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesislerinin, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan aldığı belirtildi.

"Avrupa'da örnek tesislerden"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden." dedi.

Türkiye'nin doğalgazda arz güvenliğinde kritik öneme sahip

Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesisleri Türkiye'nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamada kilit rol üstleniyor.

"RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Bayraktar, "Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden. Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Depolama kapasiteleri artırılacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri'deki 4,6 milyar metreküp ve Tuz Gölü'ndeki 1,2 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz depolama tesislerinin, 2028'de toplam 12 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştırılması hedefleniyor.

Tesisler çevreci

Tesisler, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megavat elektrik gücünde RES bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.

Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 8,4 megavat elektrik gücüne çıkacak

Bunun yanı sıra, ilave 4,2 megavat gücünde yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8,4 megavat elektrik gücüne çıkacağı hesaplanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megavatlık GES bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor.

Tuz Gölü'nde GES kapasitesi 33 megavat elektrik gücüne yükselecek

Öte yandan, ilave 30 megavat elektrik gücünde yeni bir GES'in de çalışmalarının başladığı tesiste, ilave yatırımın hayata geçmesiyle GES kapasitesinin 33 megavat elektrik gücüne çıkacağı öngörülüyor.