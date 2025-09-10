StanChart ve Morgan Stanley'den TCMB faiz tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın (11 Temmuz 2025, Perşembe) para politikası faiz kararının açıklayacak.

Türkiye ile ilgili analiz yayımlayan diğer yabancı kurum StanChart ise eylül toplantısına ilişkin faiz indirim beklentisini 250 baz puandan 200 baz puana çekti.

Morgan Stanley, son siyasi gelişmelerin piyasada yarattığı belirsizliğin ardından Türkiye'nin makroekonomik politikalarının rotasını koruyacağını ve "şoklara karşı direnç" sağlayacağını öngördü.

Ankara ve İstanbul ziyaretinin ardından Salı günü yayımlanan rapora göre, Hande Küçük liderliğindeki ekonomistler, TCMB "yurt içinde yaşanan gelişmeler ortasında kurda istikrarı desteklemek ve yurt içi tasarruf sahiplerinin döviz talebini sınırlamak için politika alanı olduğunu (rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından)" belirtti.

Morgan Stanley, iç talebin dayanıklılığı, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler göz önüne alındığında, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki yıl da devam edeceğini ancak hükümetin hedeflerinden daha yavaş bir hızda olacağını tahmin etti.

Raporda "Orta Vadeli Program (OVP), dezenflasyonu desteklemek için zayıf büyüme ve kademeli mali konsolidasyon öngörüyor ve kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirileceğini taahhüt ediyor" değerlendirmeleri yer aldı.

Rapordaki öngörülere göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e düşeceği; politika faizinin ise 2025 sonunda yüzde 37 ve 2026 sonunda yüzde 26 olacağı tahmin edildi.

STANCHART FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Standard Chartered'ın notuna göre ise, Türkiye'deki para politikasının siyasi gelişmeler nedeniyle "ihtiyatlı kalmasının muhtemel olduğu" belirtildi.

Banka 11 Eylül'deki faiz indiriminin önceki tahmini olan 250 baz puan yerine 200 baz puan olacağını öngördü.

Standard Chartered Ekonomisti Carla Slim, bu duruma "değişken iç siyasi zemin," beklenenden daha iyi gelen ikinci çeyrek GSYİH büyümesi ve beklenenden yüksek çıkan Ağustos TÜFE verilerini gerekçe gösterdi.

Slim, "Siyasi gelişmeler; döviz, enflasyon ve faiz oranı dinamikleri için olumsuz riskler oluşturmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Slim, siyasi gelişmeler Türk lirasında zayıflığa ve daha yüksek enflasyon beklentilerine dönüşmedikçe dezenflasyonun devam edeceğini öngördü.

AYRINTILAR GELİYOR