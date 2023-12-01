Standard & Poor's etkisi! BIST 100'de toplam işlem hacmi 81,5 milyar lira oldu S&P'nin kredi notu kararı ve TCMB'nin adımları yatırımcının iştahını artırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin not görünümünü "pozitif"e çevirmesiyle yurt içi piyasalar bugün pozitif seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit bırakması beklentisi piyasalara yön verirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 77,67 puan artışla yüzde 0,98 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı.

Borsa'da BIST 100 endeksinde, toplam işlem hacmi 81,5 milyar liraya çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Ulaştırma en fazla kazandıran sektör oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Merkez Bankası'nın adımları hissedildi

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ederken, TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

Haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi açıklanacak. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)