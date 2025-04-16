Standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 99 bin liraya çıktı

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 99 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 40 bin lira, en yüksek 4 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3 artışla 4 milyon 99 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 978 bin liradan tamamlamıştı.

BUGÜN 694,81 KİLOGRAM ALTIN İŞLEM GÖRDÜ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 824 milyon 478 bin 884,47 lira, işlem miktarı ise 694,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 60 milyon 612 bin 37,93 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

ALTIN KAPANIŞ RAKAMLARI

Ons altın: 3 bin 312 lira

Gram altın: 4 bin 61 lira

Çeyrek altın: 6 bin 885 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 54 lira

Tam altın: 27 bin 543 lira

Yarım altın: 13 bin 772 lira