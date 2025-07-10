Starbucks satılıyor: Bakın kim talip oldu

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Çin’deki faaliyetlerini yürüten birimi için hisse satışı planlarını değerlendiriyor.

ABD merkezli CNBC’nin haberine göre, Asya’nın önde gelen özel sermaye şirketleri Centurium Capital ve Hillhouse Capital ile ABD’li yatırım devleri Carlyle Group ve KKR & Co, Starbucks’ın Çin operasyonlarına talip olanlar arasında yer alıyor.

Starbucks’ın, Çin'deki biriminden yüzde 30'luk payı elinde tutmayı planladığı, geri kalan hisselerin ise yüzde 30’un altında olacak şekilde farklı yatırımcılara satılabileceği belirtiliyor.

Bu hamle, Starbucks’ın Çin pazarındaki etkisini sürdürmek istediğini gösteriyor.

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Şirket, Mayıs ayında Çin’deki birimi için resmî satış sürecini başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, henüz tüm birimin satışını değerlendirmediğini de duyurdu.

Haberde yer alan bilgilere göre, Çin'den ve uluslararası alandan yaklaşık 30 özel sermaye şirketi, bağlayıcılığı olmayan tekliflerini sundu.

Starbucks şu anda bu teklifleri titizlikle değerlendiriyor.