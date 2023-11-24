Stokçuluk ve fahiş fiyatlar için 710 milyon TL idari para cezası kesildi

AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısı’nda piyasayı düzenleyeceği tedbirleri almaktan çekinilmediği dile getirerek yapılan çalışmaları aktardı.
Bakan Bolat, Bakanlık müfettişlerinin stokçuluk ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimler sonucunda 10 ayda 710 milyon TL idari para cezası kesildiğini bildirdi.
Bolat, Kocaelili iş insanlarını indirim kampanyalarına katılmaya davet etti.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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