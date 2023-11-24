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Ekonomi



Stokçuluk ve fahiş fiyatlar için 710 milyon TL idari para cezası kesildi

Stokçuluk ve fahiş fiyatlar için 710 milyon TL idari para cezası kesildi Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısı’nda yaptığı toplantıda stokçuluk ve fahiş fiyat artışı denetimlerine ait bilgi verdi.