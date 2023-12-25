Su projelerine karar verecek Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı Bugün ilk toplantısını yapan Kurul ile birlikte suyu tehdit eden unsurlar ve su kullanımda yürütülecek projeler ulusal düzeyde ele alınacak.

AA

Tüm dünya; sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle gelecekte suya erişim konusunda endişe yaşıyor.

Türkiye de bu konuda yapılabilecekleri incelemek için yeni bir oluşuma gitti.

Su yönetiminde karar alma mekanizmaları üst düzey kurullar tarafından yürütüldüğü için Ulusal Su Kurulu oluşturuldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde (DSİ), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında, Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

"Kurulda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek"

Bakan Yumaklı, ilk toplantısı yapılan Ulusal Su Kuruluyla su arzına ilişkin plan, politika ve stratejilerin oluşturulacağını, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikaların belirleneceğini belirtti.

"Nüfus artacak su kaynakları azalacak"

Yumaklı'ya göre, dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısı yaşanıyor. Yumaklı, gelecek dönemde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış beklendiğini belirterek, şöyle konuştu:

2030 yılına geldiğimizde nüfusumuzun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarımızın da yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Su kullanımlarımız bu şekilde gider ve iklim değişikliği etkileri de artarak devam ederse, 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun yüzde 49'u, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 78'i su yetersizliği riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durumla yüzleşmemek için risk krize dönüşmeden yönetmemiz gerekiyor.

"Kurul su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri belirleyecek"

Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun oluşturulma nedenine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

Ulusal Su Kurulu ile su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanması ile su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesi ile sektörel su tahsisleri konuları da değerlendirilecek. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip bir kurul olarak oluşturulmuştur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)