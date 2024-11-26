Su ürünleri ihracatı geliri yüzde 22 arttı

AA

Karadeniz'de su ürünleri ihracatından önemli bir kazanç sağlanıyor.

Karadeniz'den 2024'ün Ocak-Ekim döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 313 milyon 952 bin 250 dolara ulaştı.

Karadeniz'den 10 ayda toplam 49 bin 811 ton su ürünü ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den 10 ayda 31 ülkeye su ürünü satıldığını söyledi.

"MİKTARDA YÜZDE 27 ARTIŞ"

Kalyoncu, ihracatın, 39 bin 245 ton karşılığı 257 milyon 714 bin 841 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 27, değerde de yüzde 22 arttığını vurguladı.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Kalyoncu, en fazla ihracatın 150 milyon 897 bin 293 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 32 milyon 160 bin 168 dolarla Hollanda, 26 milyon 610 bin 369 dolarla da Birleşik Krallık'ın izlediğini dile getirdi.

TRABZON ÖN PLANDA

Bölge ihracatının 112 milyon 814 bin 395 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, kentten 10 ayda 21 ülkeye 19 bin 142 ton su ürünü satıldığını kaydetti.

"SU ÜRÜNLERİ EKONOMİYE GİRDİ SAĞLIYOR"

Kalyoncu, su ürünlerinin, bölgeye ve ülkeye önemli oranda ekonomik girdi sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Yılın 10 aylık sürecini ihracat artışıyla kapatmış bulunuyoruz. Son 2 ayımızda da ihracatımızın pozitif yönde ilerleyeceğine ve yeni yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." dedi.