Şubat ayı bütçe dengesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe dengesini paylaştı.

2026 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 353,6 milyar TL ve bütçe fazlası 24,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 145,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL ve bütçe açığı 190,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 324,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 449,9 milyar TL olarak gerçekleşti.