Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak Gözler, ekonomik gelişmelerin yönünü belirleyecek şubat ayı enflasyon rakamlarında.. Bugün açıklanacak olan şubat ayı enflasyonunda beklenti ise yüzde 4,04 oldu.

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Ocak ayında yüzde 6,70 artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık bazda ise yüzde 64,86'lık bir artış göstermişti.



Şimdi ise gözler, şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Bugün açıklanacak: Beklenti yüzde 4,04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da şubat ayı enflasyonunu açıklayacak.

Ekonomistlerin katıldığı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 olarak belirlendi.

Ankete katılan ekonomistlerin en düşük beklentisi yüzde 3,40, en yüksek beklentisi ise yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Yıllık beklenti yüzde 66,30

Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 66,30 olarak öngörülüyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun artış göstereceği tahmin ediliyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,46

Bununla birlikte, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubat ayında yüzde 42,46 olarak belirlendi.



SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Temmuz zammı hesabı

Enflasyon rakamları, memur, memur emeklisi ve SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Milyonlarca kişi, Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Beklenen enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, önümüzdeki dönem için yüzde 11,01'lik bir zamma sahip olabilir.