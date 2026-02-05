Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri başladı.

Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında engelli aylıkları zamlı olarak hesaplara yatırılırken, ödemelerin kademeli şekilde tamamlanacağı bildirildi.

TOPLAM ÖDEME 9,7 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar liralık destek ödemesi, hak sahiplerine ulaştırılıyor.

SOSYAL DESTEKLER DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR

Yaşlı ve engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla sosyal yardım programlarının kapsayıcı ve düzenli şekilde sürdürüldüğü ifade edilirken, ödemelerin vatandaşların hesaplarına aktarılmaya devam ettiği de belirtildi.