Sürdürülebilirlik denetim kuruluşu belgesi ücreti 50 bin lira oldu

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Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek "Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi" ücreti, 50 bin lira olarak belirlendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BELGENİN YENİLENMESİ 25 BİN LİRA

Buna göre belge ücreti, mücbir sebeplerle zayi edilmesi veya eskisi iade edilerek yenilenmesinin talep edilmesi halinde 25 bin lira, terkin sonrasında yeniden yetkilendirilme veya belgenin zayi edilmesi sebebiyle yenilenmesi durumunda 75 bin lira olarak uygulanacak.