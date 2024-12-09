Suriye coşkusu Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı

AA

Suriye'de rejim güçlerinin yönetimi ele geçirmesi sonrasında altın fiyatları yükseldiği gibi Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi değerlendi.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamlanmıştı.

Borsa haftanın ilk gününe yüzde 0,93 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,93 yükselişle 10.174,96 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA KAZANDIRAN

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile spor oldu.

BIST 100'DE DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.350 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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KÜRESEL PİYASALARIN ODAĞINDA AÇIKLANACAK VERİLER VAR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.