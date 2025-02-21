Suriye ekonomisi 14 yılda 800 milyar dolar kayıp verdi

AA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bir rapor yayınlayarak Suriye'nin ekonomisini değerlendirdi.



UNDP'nin Suriye'ye yönelik ön etki değerlendirme raporuna göre, ülkede 14 yıldır devam eden çatışmalar yaklaşık 40 yıllık ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye ilerlemesini tersine çevirdi.

Suriye'de 14 yıllık çatışma döneminde 800 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) kaybı yaşandığı tahmin edilirken, ekonominin gelecek 10 yılda toparlanabilmesi için yıllık büyümenin hızla artması gerekiyor.

Rapor, "Suriye'deki Çatışmanın Etkileri: Harap Olmuş Bir Ekonomi, Yaygın Yoksulluk, Sosyal ve Ekonomik Toparlanmaya Giden Zorlu Yol" başlığıyla yayımlandı.

Rapora göre, Suriye'de 14 yıl devam eden çatışmalar, yaklaşık 40 yıllık ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye ilerlemesini tersine çevirdi.

618 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmalar yaklaşık 618 bin kişinin ölümüne ve 113 bin kişinin kaybolmasına neden olurken, sağlık merkezlerinin üçte birinin hasar görmesi ve ambulans hizmetlerinin neredeyse yarısının devre dışı kalmasına bağlı olarak sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Suriye'de halihazırda her 4 kişiden 3'ü insani yardıma muhtaç ve sağlık, eğitim, gelir yoksulluğu, işsizlik, gıda güvensizliği, su ve sanitasyon, enerji ve barınma gibi temel alanlardan kalkınma desteğine ihtiyaç duyuyor.

Çatışmalardan önce yüzde 33 olan yoksulluk oranı, bu dönemde 3 katına çıkarak yüzde 90'a ulaşırken, aşırı yoksulluk ise yüzde 11'den yüzde 66'ya yükseldi.

HER 10 SURİYELİDEN 9'U YOKSULLUK İÇİNDE

Bu kapsamda, her 10 Suriyeliden 9'unun yoksulluk içinde yaşadığı, her 4 Suriyeliden 1'inin ise işsiz olduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLARIN YARISI OKULDAN YOKSUN

Rapora göre, Suriye'de 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 50'si ise okula gitmiyor.

Suriye'de nüfusun yarısının temiz su ve sanitasyon erişimi yok

Çatışma yıllarında tüm konutların neredeyse üçte biri yıkılmış veya ağır hasar görmüş olduğundan, bugün Suriye'de 5,7 milyon kişi barınma desteğine ihtiyaç duyuyor.

Su arıtma tesislerinin ve kanalizasyon sistemlerinin yarısından fazlasının hasar görmesi veya çalışır durumda olmaması, nüfusun yarısı olan yaklaşık 14 milyon kişiyi temiz su, sanitasyon ve hijyenden yoksun bıraktı.

Ülkede enerji üretimi yüzde 80 azalırken, elektrik santralleri ve iletim hatlarının yüzde 70'inden fazlası hasar gördü ve ulusal şebeke kapasitesi yüzde 75 küçüldü.

UNDP'nin sağlık, eğitim ve gelir göstergelerini birleştirerek oluşturduğu gelişme ölçütü olan Suriye İnsani Gelişme Endeksi (IGE), 0,557 ile 1990'da kaydedilen 0,563 seviyesindeki IGE'nin de altında bulunuyor.

"KALKINMAYA UZUN VADELİ YATIRIM GEREKLİ"

UNDP İcra Direktörü Achim Steiner, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Suriye'nin toparlanması, acil insani yardımın ötesinde, halkı için ekonomik ve sosyal istikrar inşa etmek üzere kalkınmaya uzun vadeli yatırım yapılmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.