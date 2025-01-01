Suriyelilerin Türkiye'den ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de devam etti

AA

Suriye'de rejim yıkıldı. Suriye'den iç savaş nedeni ile göçen halk, geri dönüşe geçti.

Yeni yılın ilk gününde Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

13 yaşındaki Sidra Kuse, Türkiye'de okula gittiğini belirterek "Savaş bitti ülkemize gidiyoruz. Allah razı olsun, bizlere yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Yeni yılda ülkeme gidiyorum çok mutluyum." diye konuştu.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen 24 yaşındaki Abdülselam Hasan da "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederim. Türkiye'yi özleyeceğim." dedi.

SINIRDA SICAK ÇORBA İKRAMI

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp, çeşitli ikramlarda bulunuyor.