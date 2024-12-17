Suriye'nin döviz rezervlerinde keskin düşüş

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Suriye’de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) geçiş dönemi başbakanı olarak HTŞ’nin İdlib’deki sivil yönetiminden sorumlu Muhammed el-Beşir’i seçti.

Suriye'nin geçici Başbakanı Muhammed el Beşir, ülkenin döviz rezervlerinin çok düşük seviyelerde olduğunu söyledi.

Beşir, açıklamayı Al Jazeera televizyonuna yaptı.

"REZERVLER TÜKENDİ"

Hem mevcut hem de önceki Suriyeli yetkililer, Beşar Esad hükümetinin döviz rezervlerini gıda, yakıt ve savaş masraflarını finanse etmek için giderek daha fazla kullandığını ve bu nedenle rezervlerin neredeyse tükendiğini ifade ettiler.

"SURİYE MERKEZ BANKASI'NDA 200 MİLYON DOLAR KALDI"

Reuters'a bilgi veren kaynaklardan biri, Suriye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin nakit olarak yaklaşık 200 milyon dolar civarında olduğunu belirtirken, başka bir kaynak ise rezervlerin "yüz milyonlarca" dolar seviyesinde olduğunu söyledi.