'Sustainability Talks İstanbul'da tekstilde sürdürülebilirlik konuşuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekstil sektörünün sürdürülebilirlik odaklı en kapsamlı buluşmalarından Sustainability Talks İstanbul, bu yıl altıncı kez sektörün tüm paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirdi.

Tekstil sektörünün sürdürülebilir dönüşümde üstlendiği lider role ve küresel sorumluluklarına dikkat çeken İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Her yıl dünyada 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor ve bunun yüzde 85’i çöpe gidiyor. Küresel atık suyun yüzde 20’si tekstil sektöründen kaynaklanırken, okyanuslardaki mikroplastiklerin de yüzde 10’u yine tekstil ekosisteminden geliyor. Bu tablo bize tek bir şeyi söylüyor: Artık büyümek yetmez, sürdürülebilir büyümek zorundayız.” dedi.

ETKİNLİK 6. KEZ İSTANBUL'DA

Küresel tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik gündemini belirleyen Sustainability Talks İstanbul, Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğinde, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında bu yıl altıncı kez İstanbul’da düzenlendi.

Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşen etkinliğin kurumsal partneri ise tedarik zincirini ölçülebilir sürdürülebilirlik kriterleriyle dönüştüren Aster Textile oldu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Sustainability Talks İstanbul’un açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün sürdürülebilir dönüşümde üstlendiği lider rolü ve küresel sorumluluklarını vurguladı, ayrıca hem küresel risklere hem de tekstil sanayisinin bu dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.

‘TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ DEĞİŞİMİN ÖNCÜ GÜCÜ OLARAK SAHNEYE ÇIKIYOR"

Öksüz, 2025’in doğanın çevresel süreçlere sessiz kalmadığı bir yıl olduğunu belirterek, doğal afetler, iklim kaynaklı yaşanan sorunlar ve azalan kaynakların tüm sektörlere yeni bir yol haritası çizdiğini ifade etti.

Artık hiçbir sektörün eski alışkanlıklarla yoluna devam edemeyeceğini kaydeden Öksüz, "İşte tam da bu noktada, Türk tekstil sektörü değişimin öncü gücü olarak sahneye çıkıyor. Yalnızca üretim yapan değil, dönüşüm sürecini tasarlayan bir sektör haline geldik. Geleneksel üretim mirasımızı inovasyonla ve çevre bilinciyle birleştirerek sadece dönüşüm sürecine ayak uydurmuyoruz, aynı zamanda ona yön veriyoruz." dedi.

Konuşmasında Disclosure Dividend 2025 Raporu’na değinen Öksüz, çevresel risklerin 2050 yılına kadar dünya ekonomisine 38 trilyon dolarlık maliyet getirebileceğini hatırlattı. Küresel şirketlerin yüzde 90’ının, çevresel bağımlılıklarına yönelik sistematik süreç başlattığını kaydeden Öksüz, Türkiye’nin ise yüzde 98 oranında çevresel bağımlılıklarını tanımlama süreçlerini başlatmış olmasıyla küresel ortalamanın üzerinde bir farkındalığa sahip olduğunu vurguladı.

Öksüz, küresel tekstil sektörünün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını ve 2030’da 2 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’nin Avrupa’nın 2’nci, dünyanın 5’inci büyük tedarikçisi olduğunu ifade eden Öksüz, “Hazır giyimle birlikte 78 milyar dolarlık üretim değerimiz yalnızca güçlü bir sanayi altyapısına değil, sürdürülebilir üretim kültürüne sahip bir sektöre işaret ediyor.” dedi.

“ARTIK BÜYÜMEK YETMEZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ”

Her yıl dünyada 92 milyon ton tekstil atığı üretildiğini, bunun yüzde 85’inin çöpe gittiğini belirten Öksüz, tekstil materyallerinin yüzde 95’inin geri dönüştürülebilir olduğuna dikkat çekti. Küresel atık suyun yüzde 20’sinin tekstil sektöründen kaynaklandığını, okyanuslardaki mikroplastiklerin de yüzde 10’unun yine tekstil ekosisteminden geldiğini belirten Öksüz,

"Bu tablo bize tek bir şeyi söylüyor: Artık büyümek yetmez, sürdürülebilir büyümek zorundayız. Bizler de bu ekosistemin sadece bir parçası değil; itici gücü olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin üreticiden markaya, tasarımcıdan tüketiciye kadar uzanan bir yolculuk olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bu yolculukta herkesin omzunda eşit sorumluluk bulunuyor. Gerçek değişim, birlikte düşünmekle, birlikte üretmekle ve birlikte sahiplenmekle mümkün olabilir. Üreticisinin emeğini koruyan, markanın adil davrandığı, tüketicinin bilinçli tercih yaptığı bir sistem... İşte gerçek sürdürülebilirlik budur. Bu çerçevede sürdürülebilirliğin finansmanından, yeşil aklama ile mücadeleye tekstil ekosistemindeki tüm paydaşların el birliği ile hareket etmesine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN MARKALAR DA SORUMLULUK ALMALI

Markaların bu konuda daha adil davranması gerektiğine bir örnek de veren Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı: