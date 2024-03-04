Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt karar verdi! Petrol üretiminde 3 ay daha 'gönüllü kesinti' yapılacak Petrol üreten ülkeler ve topluluklar zaman zaman dünya petrol piyasasını etkileyecek kararlar alıyor. Bunlardan en sonuncusunu da Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde 3 ay daha "gönüllü kesinti" yapması oluşturdu.

AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrol üretimindeki kesintiyi 3 ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in üretimde yapacağı kesintiye ait bilgiler ilgili birimler tarafından açıkladı.

Üretim kesinisi uzatma kararının piyasaları nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

Suudi Arabistan, günlük 9 milyon varil üretim yapılacak

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

Cezayir, günlük 51 bin varil kesintiye gidecek

Cezayir Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi. Cezayir'in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kuveyt, 135 bin varil kesinti yapacak

Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)